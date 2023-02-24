Стали известны все пары 1/8 финала Лиги конференций: результаты жеребьевки

Поединки этой стадии третьего по рангу евротурнира запланированы на 9 и 16 марта.

В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2022/23.

На этой стадии третьего по престижности еврокубкового турнира сыграют 16 команд. Статус сеяных во время жеребьевки получили 8 клубов, занявших первые места в группах Лиги конференций. Они сразятся с несеяными – восьми командами, которые преодолели раунд стыковых поединков.

В 1/8 финала Лиги конференций тоже не могут встретиться между собой клубы из одной страны.

Отметим. что Украину в этом турнире представлял "Днепр-1". Команда Александра Кучера в первом раунде плей-офф вылетела от кипрского клуба АЕК Ларнака.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

АЕК Ларнака (Кипр) – Вест Хэм (Англия)

Фиорентина (Италия) – Сивасспор (Турция)

Лацио (Италия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)

Лех (Польша) – Юргорден (Швеция)

Базель (Швейцария) – Слован Братислава (Словакия)

Шериф (Молдова) – Ницца (Франция)

Андерлехт (Бельгия) – Вильярреал (Испания)

Гент (Бельгия) – Истанбул Башакшехир (Турция)

Матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 9 и 16 марта.

Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".

Напомним, ранее донецкий "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы.

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