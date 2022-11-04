Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций: с кем может сыграть "Днепр-1"

В четверг, 3 ноября, прошли матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. По их итогам стали известны все участники плей-офф турнира.

Команды, победившие в своих группах, непосредственно вышли в 1/8 финала турнира. Клубы со вторых мест сыграют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы.

Украину в Лиге конференций продолжает представлять "Днепр-1", завершивший групповой этап на втором месте.

Победители групп Лиги конференций : "Вест Хэм" (Англия), "Вильярреал" (Испания), "Юргорден" (Швеция), "Истанбул" (Турция), АЗ (Нидерланды), "Сивасспор" (Турция), "Слован" ( Словакия), "Ницца" (Франция).

Команды, занявшие второе место : "Фиорентина" (Италия), "Днепр-1" (Украина), "Гент" (Бельгия), ЧФР Клуж (Румыния) "Базель" (Швейцария)

"Андерлехт" (Бельгия), "Лех" (Польша), "Партизан" (Сербия).

Команды из Лиги Европы : АЭК Ларнака (Греция), "Шериф" (Молдова), "Лацио" (Италия), "Карабах" (Азербайджан), "Трабзонспор" (Турция), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Лудогорец" "(Болгария), "Брага" (Португалия).

Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций (1/16 финала) состоится 7 ноября, они будут сыграны 16 и 23 февраля следующего года;

Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".

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