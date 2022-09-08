"Стали сильнее" и не рассматривают эту игру как месть: что сказал тренер "Фенербахче" перед игрой с "Динамо" в Лиге Европы

Наставник "желтых канареек" заявил, что его команда стала сильнее, чем была тогда, когда они встречались с киевлянами во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов месяц назад. Кроме того, Жезуш отметил, что не рассматривает матч с "бело-синими" как своего рода месть.

Слова португальского специалиста цитирует официальный сайт "Фенербахче".

"Мы знаем, что у нас достаточно качества и амбиций, чтобы выйти из этой группы. Я думаю, что три команды сбалансированы в группе – "Ренн", "Динамо" и "Фенербахче". Мы хотим победить завтра. По сравнению с матчами месячной давности у нас есть все качества, чтобы выиграть у "Динамо".

У футбола всегда есть второй шанс. Думаю, мы сильнее месяца назад. В предыдущих матчах, которые мы играли с ними, с нами случались вещи, которые в футболе случаются нечасто. Теперь мы сильнее.

Мы не рассматриваем этот матч как реванш. Для нас это обычная игра, как и матчи, которые мы сыграем с другими соперниками в нашей группе. В футболе всегда нужно уважать своих соперников. Я тоже всегда уважаю своих соперников", — сказал Жезуш.

Отметим, что поединок "Фенербахче" – "Динамо" состоится в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени. Следить за всеми событиями в этой игре вы можете в текстовой онлайн-трансляции на ТСН Проспорт.

В другом противостоянии группы обидчик "Днепра-1" в квалификации ЛЕ кипрский АЕК Ларнака будет дома принимать французский "Ренн". Эта игра также начнется в 19:45 по Киеву;

Поединки 2-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 15 сентября: "Динамо" – АЕК, "Ренн" – "Фенербахче".

Добавим, что "бело-синие" и стамбульцы уже пересекались в этом еврокубковом сезоне. В рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" прошло "Фенербахче" (0:0, 2:1).

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