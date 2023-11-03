"Стало для нас неожиданностью": Игорь Суркис отреагировал на решение Луческу покинуть "Динамо"

Имя нового наставника "бело-синих" босс столичного клуба пообещал объявить уже в ближайшее время.

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал решение Мирчи Луческу подать в отставку с поста главного тренера киевского клуба.

По его словам, уход румынского специалиста с поста наставника "бело-синих" стал для него неожиданностью.

"Мирча Луческу – великий тренер, который много чего достиг и в украинском, и в европейском футболе. Не скрываю, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью.

Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен "Мистеру" за его работу в киевском "Динамо". На том пути, который мы прошли вместе, были и победы и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время.

Однако "Динамо" двигается дальше. В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется – мы обязаны выиграть чемпионат! Мирче Луческу и его семье желаю здоровья и благополучия", – приводит слова Суркиса официальный сайт "бело-синих".

После поражения от донецкого "Шахтера" в домашнем матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) Луческу на пресс-конференции объявил, что покидает "Динамо" и завершает тренерскую карьеру.

Напомним, что Мирча возглавил "Динамо" летом 2020 года и уже в дебютном сезоне выиграл с киевлянами чемпионат и Кубок Украины, а также вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

Контракт румынского специалиста с "бело-синими" был рассчитан до лета 2024 года, но неудовлетворительные результаты заставили его уйти со своей должности досрочно.

После поражения от "Шахтера" киевляне с 16 очками занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ, но имеют три игры в запасе. "Бело-синие" не смогли выиграть ни один из четырех последних матчей в чемпионате Украины. Перед Классическим "Динамо" проиграло "Полесью" (2:3) и "Днепру-1" (0:1), а также сыграло вничью с "Колосом" (1:1).

В первом поединке после отставки Луческу "бело-синие" 12 ноября на выезде встретятся с "Кривбассом" в рамках 14-го тура УПЛ.

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