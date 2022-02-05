Стало известно, что произошло с украинской лыжницей, которая финишировала на ОИ-2022 с кровью на лице

Стало известно, что произошло с украинской лыжницей, которая финишировала на ОИ-2022 с кровью на лице

Главный тренер "сине-желтых" предлагал ей сойти с дистанции, однако она отказалась.

Стало известно, что случилось с украинской лыжницей Викторией Олех, которая финишировала на Олимпийских играх-2022 с окровавленным лицом.

Об этом в комментарии Национальному комитету Украины рассказал главный тренер "сине-желтых" Александр Пуцко, передает Суспільне Спорт.

Выяснилось, что уже на первом круге у Олех пошла кровь из носа и остальную дистанцию – более 12 км – она преодолевала с кровью на лице. Пуцко рассказал, что предлагал лыжнице досрочно завершить гонку, однако она отказалась.

"Сегодня Виктория боролась сама с собой. На первом круге увидел, что у нее пошла из носа кровь, что очень меня испугало. Посоветовал сойти с дистанции, но она не остановилась – продолжила борьбу и дошла до конца", — отметил тренер украинской команды.

Добавим, что "золото" в лыжной гонке (женский скиатлон) выиграла норвежка Тереза Йохауг. Она официально стала первой олимпийской чемпионкой зимней Олимпиады-2022. Лучший результат среди украинок показала Марина Анцибор. Она заняла 56 место.