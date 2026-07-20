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Стало известно, где сборная Украины по футболу проведет домашние матчи Лиги наций
Подопечные Андреа Мальдеры выступят в Дивизионе B с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Сборная Украины по футболу определилась с местом проведения домашних матчей группового этапа Лиги наций сезона-2026/27.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), поединки 3-го и 4-го туров против Северной Ирландии и Венгрии "сине-желтые" проведут вблизи Братиславы на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия).
Матч с Северной Ирландией состоится 2 октября, а поединок против Венгрии запланирован на 5 октября. Старт обеих встреч — в 21:45 по киевскому времени.
Сборная Украины будет выступать в группе 2 дивизиона B с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Матчи 1-го и 2-го туров подопечные Андреа Мальдеры проведут на выезде: 25 сентября — против Венгрии и 28 сентября — с Грузией. Заключительные поединки состоятся в ноябре: 14-го — против Северной Ирландии и 17-го — против Грузии.
Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:
первое место – поднимется в Лигу А;
второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
четвертое место – вылетит в Лигу С.
Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).