Стало известно, где сборная Украины по футболу проведет домашние матчи Лиги наций

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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Сборная Украины по футболу определилась с местом проведения домашних матчей группового этапа Лиги наций сезона-2026/27.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), поединки 3-го и 4-го туров против Северной Ирландии и Венгрии "сине-желтые" проведут вблизи Братиславы на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия).

Матч с Северной Ирландией состоится 2 октября, а поединок против Венгрии запланирован на 5 октября. Старт обеих встреч — в 21:45 по киевскому времени.

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Сборная Украины будет выступать в группе 2 дивизиона B с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Матчи 1-го и 2-го туров подопечные Андреа Мальдеры проведут на выезде: 25 сентября — против Венгрии и 28 сентября — с Грузией. Заключительные поединки состоятся в ноябре: 14-го — против Северной Ирландии и 17-го — против Грузии.

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место – поднимется в Лигу А;

второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;

третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;

четвертое место – вылетит в Лигу С.

Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

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