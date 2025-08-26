Стало известно, где сборная Украины проведет домашний матч отбора ЧМ-2026 против Азербайджана

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Определилось место проведения домашнего для сборной Украины по футболу матча отбора на чемпионат мира-2026 против Азербайджана.

Поединок состоится 13 октября в польском городе Краков на стадионе "Краковия", сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Арена, на которой сборная Украины играла уже дважды, вмещает немногим более 15 тысяч зрителей и является родной для местного клуба "Краковия".

Именно здесь "сине-желтые" 9 октября 2016 года в рамках группового раунда отбора ЧМ-2018 с голами Артема Кравца, Андрея Ярмоленко и Руслана Ротаня обыграли Косово (3:0), а 27 сентября 2022 года в розыгрыше Лиги наций-2022/23 разошлись ничьей (0:0) с Шотландией.

Кроме Азербайджана, соперниками сборной Украины в отборочной группе ЧМ-2026 будут Франция и Исландия.

Команда Сергея Реброва начнет квалификацию на Мундиаль 5 сентября домашним матчем против Франции в польском Вроцлаве, после чего 9 сентября на выезде сыграет с Азербайджаном.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

5 сентября, 21:45. Украина – Франция

9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина

10 октября, 21:45. Исландия – Украина

13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан

13 ноября, 21:45. Франция – Украина

16 ноября, 19:00. Украина – Исландия

Ранее сообщалось, что сборная Украины назвала состав на стартовые матчи отбора ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана.