Стало известно, где сборная Украины проведет домашний матч отбора ЧМ-2026 против Азербайджана
Поединок состоится 13 октября в польском Кракове.
Определилось место проведения домашнего для сборной Украины по футболу матча отбора на чемпионат мира-2026 против Азербайджана.
Поединок состоится 13 октября в польском городе Краков на стадионе "Краковия", сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Арена, на которой сборная Украины играла уже дважды, вмещает немногим более 15 тысяч зрителей и является родной для местного клуба "Краковия".
Именно здесь "сине-желтые" 9 октября 2016 года в рамках группового раунда отбора ЧМ-2018 с голами Артема Кравца, Андрея Ярмоленко и Руслана Ротаня обыграли Косово (3:0), а 27 сентября 2022 года в розыгрыше Лиги наций-2022/23 разошлись ничьей (0:0) с Шотландией.
Кроме Азербайджана, соперниками сборной Украины в отборочной группе ЧМ-2026 будут Франция и Исландия.
Команда Сергея Реброва начнет квалификацию на Мундиаль 5 сентября домашним матчем против Франции в польском Вроцлаве, после чего 9 сентября на выезде сыграет с Азербайджаном.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026
5 сентября, 21:45. Украина – Франция
9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина
10 октября, 21:45. Исландия – Украина
13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан
13 ноября, 21:45. Франция – Украина
16 ноября, 19:00. Украина – Исландия
Ранее сообщалось, что сборная Украины назвала состав на стартовые матчи отбора ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана.