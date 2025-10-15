Стало известно, где сборная Украины проведет решающий матч отбора на ЧМ-2026 с Исландией

Исландия – Украина / © УАФ

Определено место проведения заключительного матча сборной Украины в групповом этапе отбора к чемпионату мира-2026 по футболу, в котором "сине-желтые" примут команду Исландии.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном сайте.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинской сборной поединок состоится 16 ноября в польской столице, Варшаве, на стадионе "Легия". Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Эта арена, на которой наша команда еще не выступала, вмещает чуть меньше 32 тысяч зрителей и является домашней для местного клуба "Легия".

Отметим, что в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 сборная Украины на выезде победила Исландию (5:3) и в номинально домашнем поединке в польском Кракове обыграла Азербайджан (2:1).

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заключительные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проведет в ноябре этого года: 13 ноября подопечные Сергея Реброва в Париже сыграют с Францией, а 16 ноября в Варшаве примут Исландию.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.