Стало известно, где сборная Украины проведет выездной матч против Франции в отборе на ЧМ-2026

Украина – Франция / © Associated Press

Определилось место проведения гостевого матча сборной Украины по футболу против Франции в отборе на чемпионат мира-2026.

Как сообщает официальный сайт УАФ, поединок Франция – Украина состоится 13 ноября в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что на групповом этапе квалификации на ЧМ-2026 команда Сергея Реброва сыграет в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана.

"Сине-желтые" проведут по два матча в сентябре, октябре и ноябре 2025 года. борная Украины начнет отбор на Мундиаль 5 сентября номинально домашней игрой с Францией, которая состоится в польском Вроцлаве.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.