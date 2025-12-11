Стало известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Стало известно, где сборная Украины по футболу проведет матчи плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

Как сообщает официальный сайт УАФ, потенциальные два поединка плей-офф отбора ЧМ-2026 команда Сергея Реброва проведет в испанском городе Валенсия, на "Эстадио Сьютат де Валенсия", который является домашним для местного футбольного клуба "Леванте" и способен уместить на своих трибунах 26 354 зрителей.

"Эстадио Сьютат де Валенсия" / © УАФ

Соответствующее решение 11 декабря принял Исполнительный комитет УАФ. Было рассмотрено несколько возможных вариантов в разных странах. Но выбранный стадион был оптимальным в интересах сборной Украины. После вердикта исполкома администрации УАФ было поручено подписать соглашение со стадионом и проинформировать УЕФА о утвержденном варианте.

Так что 26 марта 2026 года сборная Украины в полуфинале плей-офф европейского отбора ЧМ-2026 будет принимать здесь Швецию, а в случае победы в финале, который состоится 31 марта, на этой же арене разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026 по футболу.

Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то выступят в группе F, где их соперниками станут Нидерланды, Япония и Тунис.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

В ходе жеребьевки финального турнира ЧМ-2026 было сформировано 12 групп по четыре команды в каждой. По 2 лучшие сборные из каждого квартета и 8 обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Напомним, действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.