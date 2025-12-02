Стало известно, где сейчас Денис Гармаш, которого мобилизовали в ВСУ

Денис Гармаш / © ФК Динамо Киев

Стало известно, где сейчас бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш, которого на прошлой неделе мобилизовали в ВСУ.

По информации журналиста и комментатора Владимира Зверова, 35-летний полузащитник присоединился к одному из подразделений сил беспилотных систем и готовится к прохождению БОВП.

"Сейчас Денис Гармаш находится в одном из подразделений сил беспилотных систем. Это по состоянию на понедельник. Он готовится к прохождению БОВП. Что дальше – это военная тайна", – сказал Зверов.

28 ноября Киевский городской ТЦК и СП сообщил, что Гармаш был доставлен Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было.

После прохождения ВЛК и общения с рекрутерами он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных сил Украины.

Напомним, Гармаш выступал за "Динамо" с 2007 по 2023 год. В составе "бело-синих" он провел 238 матчей в УПЛ (забил 34 гола), 27 игр в Кубке Украины (8 голов), 7 – в Суперкубке (1 гол).

Вместе с киевлянами Денис трижды стал чемпионом Украины (2015, 2016, 2021), трижды – обладателем Кубка Украины (2014, 2015, 2021) и 4 раза – обладателем Суперкубка Украины (2011, 2016, 2018, 2019).

С 2011 по 2021 год Гармаш вызывался в сборную Украины. За национальную команду он сыграл 31 матч и забил два гола.

Последним клубом Гармаша был ФК "Лесное", который в ноябре был исключен из состава участников Второй лиги из-за того, что команда дважды не явилась на матч чемпионата Украины в связи с финансовыми проблемами.

