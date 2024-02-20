Стало известно, где состоится финал Кубка Украины по футболу-2023/24

Решающий матч проведут 15 мая на стадионе "Авангард" в Ровно.

Финал Кубка Украины по футболу сезона-2023/24 состоится 15 мая на стадионе "Авангард" в Ровно.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Добавим, что 29 января состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины по футболу. За выход в финал "Шахтер" поборется с "Черноморцем", а "Полесье" сразится с "Ворсклой".

Полуфинальные поединки Кубка Украины запланированы на 3 апреля (базовая дата).

Напомним, последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш национального кубка вообще не проводился.

Отметим, что защитить звание действующего обладателя трофея "бело-синие" уже точно не смогут. В 1/8 финала столичная команда еще под руководством Мирчи Луческу потерпела сенсационное поражение от "Оболони" и вылетела из турнира.

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