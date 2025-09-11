Стало известно, где состоится финал Лиги чемпионов-2026/27

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

Реклама

Европейский футбольный союз (УЕФА) определил место проведения финального матча Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, решающий поединок самого престижного клубного евротурнира состоится на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

Точная дата проведения финала Лиги чемпионов-2026/27 будет определена позже.

Реклама

Отметим, что эта арена уже принимала финал Лиги чемпионов-2018/19. Тогда "Ливерпуль" в английском противостоянии обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 и стал обладателем трофея.

К слову, финал Лиги чемпионов-2025/26 состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, матчи первого тура основного раунда Лиги чемпионов-2025/26 состоятся уже на следующей неделе (16-18 сентября).