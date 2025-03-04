Стало известно, где состоится финальный матч Кубка Украины по футболу-2024/25

Стало известно, где состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

Во время заседания Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ) приняли решение, что решающий поединок за трофей будет сыгран 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.

О времени начала встречи будет сообщено дополнительно, после соответствующих консультаций с командами-участницами и транслятором.

Пары 1/4 финала Кубка Украины:

"Александрия" – "Шахтер" (Донецк)

"Рух" (Львов) – "Динамо" (Киев)

"Буковина" (Черновцы) – "Виктория" (Сумы)

"Верес" (Ровно) – "Полесье" (Житомир)

Четвертьфинальные матчи национального кубка запланированы на 2 апреля. Полуфиналы состоятся 23 апреля (базовая дата).

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам. Выборов свой 14-й Кубок Украины, "Шахтер" обошел "Динамо", которое завоевывало этот трофей 13 раз.

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