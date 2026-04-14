Стало известно, где состоится финальный матч Кубка Украины по футболу-2025/26

"Арена Львов" / © ФК Шахтер

Реклама

Финальный матч Кубка Украины по футболу сезона-2025/26 состоится 20 мая во Львове на стадионе "Арена Львов".

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). О времени начала встречи будет сообщено дополнительно.

В финале турнира сыграют победители полуфинальных пар "Металлист 1925" Харьков — "Чернигов" (Чернигов) и "Буковина" (Черновцы) — "Динамо" (Киев).

Реклама

Добавим, что "Арена Львов" уже принимала финал Кубка Украины — 21 мая 2016 года. Тогда донецкий "Шахтер" благодаря дублю Александра Гладкого обыграл луганскую "Зарю" со счетом 2:0.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".