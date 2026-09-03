Стало известно, где Усик может провести прощальный бой

Александр Усик / © Associated Press

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Лас-Вегас (США) является главным вариантом для проведения прощального боя бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, который сделал важное заявление о завершении карьеры.

Об этом директор команды украинского боксера Сергей Лапин сообщил World Boxing News.

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Самым вероятным местом проведения поединка является T-Mobile Arena. В то же время, отмечается, что переговоры продолжаются и окончательно еще ничего не определено.

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Ранее сообщалось, что Усик планирует завершить карьеру боем против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Ожидается, что поединок между украинцем и американцем состоится в марте 2027 года в США.

Отметим, что в конце прошлого года Усик заявил о желании провести бой с Уайлдером, однако переговоры касательно поединка сорвались.

Свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профиринге.

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Уайлдер последний раз выходил в ринг в апреле, раздельным решением судей одолев британца Дерека Чисору.

В активе 40-летнего Уайлдера 45 побед на профиринге (43 — нокаутом). Также на счету американца одна ничья и четыре поражения.

Ранее сообщалось, бывший соперник Усика сделал прогноз на бой украинца с Уайлдером.

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