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Стало известно, где Усик может провести прощальный бой
Усик намерен провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.
Лас-Вегас (США) является главным вариантом для проведения прощального боя бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, который сделал важное заявление о завершении карьеры.
Об этом директор команды украинского боксера Сергей Лапин сообщил World Boxing News.
Самым вероятным местом проведения поединка является T-Mobile Arena. В то же время, отмечается, что переговоры продолжаются и окончательно еще ничего не определено.
Ранее сообщалось, что Усик планирует завершить карьеру боем против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Ожидается, что поединок между украинцем и американцем состоится в марте 2027 года в США.
Отметим, что в конце прошлого года Усик заявил о желании провести бой с Уайлдером, однако переговоры касательно поединка сорвались.
Свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профиринге.
Уайлдер последний раз выходил в ринг в апреле, раздельным решением судей одолев британца Дерека Чисору.
В активе 40-летнего Уайлдера 45 побед на профиринге (43 — нокаутом). Также на счету американца одна ничья и четыре поражения.
Ранее сообщалось, бывший соперник Усика сделал прогноз на бой украинца с Уайлдером.