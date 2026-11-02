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Стало известно, исключат ли сборную Украины из элиты ЧМ-2027 по хоккею из-за возвращения России
"Сине-желтым" грозила потеря места в элитном дивизионе чемпионата мира-2027 по хоккею из-за решения CAS о возвращении россиян к международным соревнованиям.
Сборная Украины не будет исключена из участников чемпионата мира-2027 по хоккею в элитном дивизионе.
Об этом сообщил бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола финским СМИ.
"Украина не вылетит из чемпионата мира среди мужчин следующей весной. Я обсуждал этот вопрос с несколькими разными людьми, в том числе с руководством IIHF", — сказал Куммола в интервью финскому изданию Iltalehti.
После решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляцию Российской федерации хоккея и отменил отстранение российских команд от международных соревнований, возникла угроза, что Россия может занять место Украины на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе.
Сборная Украины по хоккею последней квалифицировалась на ЧМ-2027 в элите, заняв второе место на ЧМ-2026 в дивизионе ІА.
В то же время, CAS обязал IIHF вернуть российские команды к международным соревнованиям, в том числе и сборную России на чемпионат мира на том уровне, на котором ее отстранили в 2022 году. Поскольку мужская сборная РФ тогда выступала в элитном дивизионе, ее возвращение могло означать, что Украина потеряет свое место среди сильнейших команд мира.
Однако, по словам бывшего вице-президента IIHF, сборную Украины не исключат из элиты ЧМ-2027 по хоккею.
В то же время, вопрос возвращения России в международный хоккей остается в повестке дня. По информации финского издания, совет IIHF планирует обсудить его на заседании в понедельник, 2 ноября. На этой неделе также ожидаются встречи с представителями российской стороны.
ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.
Напомним, сборная Украины в десятый раз в истории и впервые с 2007 года выступит на чемпионате мира в элитном дивизионе. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.