ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
158
Время на прочтение
2 мин

Стало известно, исключат ли сборную Украины из элиты ЧМ-2027 по хоккею из-за возвращения России

"Сине-желтым" грозила потеря места в элитном дивизионе чемпионата мира-2027 по хоккею из-за решения CAS о возвращении россиян к международным соревнованиям.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сборная Украины по хоккею

Сборная Украины по хоккею / © facebook.com/fhu.com.ua

Сборная Украины не будет исключена из участников чемпионата мира-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

Об этом сообщил бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола финским СМИ.

"Украина не вылетит из чемпионата мира среди мужчин следующей весной. Я обсуждал этот вопрос с несколькими разными людьми, в том числе с руководством IIHF", — сказал Куммола в интервью финскому изданию Iltalehti.

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляцию Российской федерации хоккея и отменил отстранение российских команд от международных соревнований, возникла угроза, что Россия может занять место Украины на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

Сборная Украины по хоккею последней квалифицировалась на ЧМ-2027 в элите, заняв второе место на ЧМ-2026 в дивизионе ІА.

В то же время, CAS обязал IIHF вернуть российские команды к международным соревнованиям, в том числе и сборную России на чемпионат мира на том уровне, на котором ее отстранили в 2022 году. Поскольку мужская сборная РФ тогда выступала в элитном дивизионе, ее возвращение могло означать, что Украина потеряет свое место среди сильнейших команд мира.

Однако, по словам бывшего вице-президента IIHF, сборную Украины не исключат из элиты ЧМ-2027 по хоккею.

В то же время, вопрос возвращения России в международный хоккей остается в повестке дня. По информации финского издания, совет IIHF планирует обсудить его на заседании в понедельник, 2 ноября. На этой неделе также ожидаются встречи с представителями российской стороны.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.

Напомним, сборная Украины в десятый раз в истории и впервые с 2007 года выступит на чемпионате мира в элитном дивизионе. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie