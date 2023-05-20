Стало известно, какие гонорары заработают Ломаченко и Хейни за чемпионский поединок

На двоих боксеры гарантированно получат семь миллионов долларов.

Обнародованы гонорары украинца Василия Ломаченко и американца Девина Хейни за грядущий бой, на кону в котором будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Как сообщает ESPN, Ломаченко гарантированно заработает за бой три миллиона долларов, тогда как Хейни получит больше, чем его соперник из Украины – четыре миллиона долларов.

Однако Хейни рискует получить штраф за то, что он толкнул Ломаченко во время финальной дуэли взглядов. Из-за этого гонорар абсолютного чемпиона мира может уменьшиться.

Поединок между Ломаченко и Хейни состоится в ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все принадлежащие американцу пояса легкого дивизиона. Онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.

Для Ломаченко это будет первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Хейни последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. В послужном списке 24-летнего американца 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

Напомним, ранее было представлено яркое промо к бою Хейни – Ломаченко.

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