Стало известно, каким было первое желание Эриксена после того, как он пришел в себя

Кристиан Эриксен / © Associated Press

Реклама

Стало известно, каким было первое желание полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена после того, как он пришел в себя.

В воскресенье, 7 июня, Эриксен потерял сознание на 65-й минуте товарищеского матча против Украины. Арбитр сразу же приостановил встречу — врачи появились на поле и предоставили игроку медицинскую помощь.

В итоге Кристиан пришел в себя и покинул поле под аплодисменты зрителей. Затем арбитр, посовещавшись с тренерами и капитанами обеих сборных, принял решение досрочно завершить матч.

Реклама

По словам врача сборной Дании Мортена Боэсена, после жуткого инцидента у Эриксена была только одна просьба к медикам — разрешить ему самостоятельно покинуть поле и поздороваться со своей семьей.

"Он сам хотел уйти и тоже поздороваться со своей семьей. А скорая была в углу. Поэтому ему это разрешили. Он был полностью под мониторингом.

Состояние сердца Кристиана? Я недостаточно в этом разбираюсь. Это вопрос к специалистам в этой области и самому Кристиану", — цитирует Боэсена издание Tipsbladet.

Ранее стало известно текущее состояние Эриксена, который потерял сознание во время матча с Украиной. По словам Боэсена, 34-летний футболист чувствует себя хорошо и находится вместе со своей семьей. Вскоре его должны выписать из больницы.

Реклама

Отметим, что летом 2021 года Эриксен пережил сердечный приступ во время Евро-2020. Кристиана удалось реанимировать на поле, после чего его доставили в больницу и позже установили кардиовертер-дефибриллятор.

Напомним, на момент остановки матча Дания выигрывала у Украины со счетом 2:1.

Новости партнеров