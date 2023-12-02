Стало известно, каким матчем откроется финальная часть Евро-2024

В стартовом поединке турнира сразятся Германия и Шотландия.
В субботу, 2 декабря, в немецком Гамбурге состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2024.
Во время жеребьевки был определен состав всех шести групп, а также календарь матчей чемпионата Европы.
В поединке-открытии Евро-2024 сыграет сборная Германии как страна-хозяйка континентального первенства. Соперником Бундестим в первом матче турнира станет Шотландия.
Встреча Германия – Шотландия состоится 14 июня 2024 года на "Альянце Арене" в Мюнхене.
Добавим, что в другом матче 1-го тура группы А померятся силами Венгрия и Швейцария.
Финальный турнир Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать 10 городов Германии.
Из 24 сборных, которые сыграют на Евро-2024, в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучших обладателя третьих мест.
Напомним, сборная Украины также получила потенциальных соперников в финальном турнире Евро-2024.
Правда, "сине-желтым" еще предстоит туда пробиться. Для этого команда Сергея Реброва в полуфинале плей-офф отбора 21 марта должна обыграть команду Боснии и Герцеговины, а затем в финале 26 марта одолеть победителя пары Израиль – Исландия.
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