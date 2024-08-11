Стало известно, какое место Украина заняла в медальном зачете Олимпиады-2024

Определилась итоговая позиция Украины в медальном зачете на Олимпийских играх-2024 в Париже.

С 12 наградами (три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые) наша команда завершила выступление на Олимпиаде-2024 на 22-м месте в общем медальном зачете.

К слову, на предыдущей летней Олимпиаде, которая состоялась в 2021 году в Токио, "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете – это худший результат за время независимости. Тогда наши спортсмены завоевали 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Отметим, что места в медальном зачете Олимпиады определяются по количеству выигранных золотых медалей. При равенстве по наградам высшего сорта принимается во внимание, кто завоевал больше серебряных, а затем – бронзовых наград.

Лучший результат по количеству золотых медалей украинские олимпийцы показали на дебютных Играх времен независимости в Атланте-1996. Тогда украинские спортсмены завоевали 9 золотых наград. Олимпиада в Атланте остается наиболее успешной и по количеству выигранных медалей – 23. Этот результат удалось повторить в Сиднее-2000.

Следует отметить, что вообще рекордной для Украины стала Олимпиада в Пекине-2008. Наши спортсмены завоевали на ней 27 медалей, но затем 5 наград были отобраны из-за допинговых скандалов.

Самое высокое место в общем медальном зачете Украина заняла в Атланте – 9-е.

Все медали Украины на летних Олимпийских играх

Олимпиада Золото Серебро Бронза Количество медалей Атланта-1996 9 2 12 23 Сидней-2000 3 10 10 23 Афины-2004 8 5 9 22 Пекин-2008 7 5 15 27 Лондон-2012 6 5 9 20 Рио-2016 2 5 4 11 Токио-2020 1 6 12 19 Париж-2024 3 5 4 12

Итоги Олимпийских Игр 2024 для Украины: достижения и успехи

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