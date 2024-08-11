Стало известно, какое место Украина заняла в медальном зачете Олимпиады-2024

"Сине-желтые" завершили Игры в Париже с 12 наградами.
Определилась итоговая позиция Украины в медальном зачете на Олимпийских играх-2024 в Париже.
С 12 наградами (три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые) наша команда завершила выступление на Олимпиаде-2024 на 22-м месте в общем медальном зачете.
К слову, на предыдущей летней Олимпиаде, которая состоялась в 2021 году в Токио, "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете – это худший результат за время независимости. Тогда наши спортсмены завоевали 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.
Отметим, что места в медальном зачете Олимпиады определяются по количеству выигранных золотых медалей. При равенстве по наградам высшего сорта принимается во внимание, кто завоевал больше серебряных, а затем – бронзовых наград.
Лучший результат по количеству золотых медалей украинские олимпийцы показали на дебютных Играх времен независимости в Атланте-1996. Тогда украинские спортсмены завоевали 9 золотых наград. Олимпиада в Атланте остается наиболее успешной и по количеству выигранных медалей – 23. Этот результат удалось повторить в Сиднее-2000.
Следует отметить, что вообще рекордной для Украины стала Олимпиада в Пекине-2008. Наши спортсмены завоевали на ней 27 медалей, но затем 5 наград были отобраны из-за допинговых скандалов.
Самое высокое место в общем медальном зачете Украина заняла в Атланте – 9-е.
Все медали Украины на летних Олимпийских играх
|Олимпиада
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Количество медалей
|Атланта-1996
|9
|2
|12
|23
|Сидней-2000
|3
|10
|10
|23
|Афины-2004
|8
|5
|9
|22
|Пекин-2008
|7
|5
|15
|27
|Лондон-2012
|6
|5
|9
|20
|Рио-2016
|2
|5
|4
|11
|Токио-2020
|1
|6
|12
|19
|Париж-2024
|3
|5
|4
|12
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