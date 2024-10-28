Стало известно, какое место занял Довбик в голосовании за "Золотой мяч-2024"

Форвард сборной Украины был среди претендентов на звание лучшего футболиста мира.

Форвард итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик занял 29-е место в голосовании за "Золотой мяч-2024".

Об этом сообщается на официальной странице церемонии в соцсети X.

27-летний украинский нападающий разделил 29-ю позицию со своим нынешним одноклубником – немецким защитником "Ромы" Матсом Хуммельсом, который в прошлом сезоне выступал за дортмундскую "Боруссию".

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится в понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле. Торжественное мероприятие начнется в 20:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне Довбик в составе испанской "Жироны" забил 24 мяча и сделал 8 ассистов за 36 матчей в чемпионате Испании. Он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, а также финишировал лидером по системе гол плюс пас.

Отметим, что единственным обладателем "Золотого мяча" в истории независимой Украины является Андрей Шевченко, которого признали лучшим футболистом мира в 2004 году.

Последний раз Шевченко был номинирован на эту награду в 2006 году, так что Довбик стал первым украинцем за последние 18 лет, который попал в список претендентов на почетный приз.

Напомним, действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

Именно Месси принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных "Золотых мячей" – он получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Читайте также:

Золотой мяч-2024: где и когда смотреть церемонию вручения награды

После провального старта сезона: "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера

"Рома" с Довбиком после победы над "Динамо" потерпела сокрушительное поражение в чемпионате Италии (видео)