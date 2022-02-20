Стало известно, какое место заняла Украина в медальном зачете Олимпиады-2022

"Сине-желтая" команда завершила соревнования с одной наградой.

В воскресенье, 20 февраля, сборная Украины завершила выступления на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. С 4-го по 20 февраля на XXIV зимней Олимпиаде было разыграно 109 комплектов медалей в 7 видах спорта (15 дисциплинах).

В столице Поднебесной честь Украины защищали 45 спортсменов в 12 дисциплинах, однако завоевать медаль удалось только одному из них. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.

Как и на предыдущих зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане, Абраменко стал единственным медалистом сборной Украины. Четыре года назад фристайлист добыл "золото", а теперь положил в копилку украинской команды серебряную награду.

"Серебро" Абраменко позволило Украине занять 25-е место в общекомандном медальном зачете ОИ-2022. "Сине-желтые" разделили 25-ю строчку с командой Испании, в активе которой также одна серебряная награда.

Полный медальный зачет Олимпийских игр-2022 смотрите ЗДЕСЬ.

Читайте также:

Абраменко: Если после "серебра" Олимпиады-2022 не построят базы для тренировок в Украине, то даже не знаю, что делать дальше

Стало известно, кто понесет сине-желтое знамя на церемонии закрытия Олимпиады-2022

Олимпийские игры-2022: итоги соревнований по биатлону в Пекине, все медалисты