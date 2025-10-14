Стало известно, какую сумму новичок "Динамо" пожертвовал на ВСУ после пророссийского скандала

Владислав Бленуце / © ФК Динамо Киев

Румынский форвард киевского "Динамо" Владислав Бленуце, который вляпался в громкий скандал из-за репостов пророссийских публикаций у себя в соцсетях, пожертвовал деньги на ВСУ.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав чек с платежом на сумму 700 тысяч гривен.

"Мой переезд в Украину был непростым, в основном на психологическом уровне. Меня обвиняли в том, что не определяет, кто я есть.

Месяц назад я публично выразил свою поддержку Вооруженным Силам Украины, и сейчас хочу доказать, что действительно это имел в виду.

Я не пытаюсь купить чье-то одобрение – я делаю это искренне, и я этим горжусь", – написал Бленуце.

Ранее защитник "Динамо" Кристиан Биловар рассказал, что Бленуце отправил ВСУ всю свою первую зарплату.

Напомним, после перехода в "Динамо" у Бленуце нашли зашкварные репосты в TikTok, в том числе роликов с участием российского пропагандиста Владимира Соловьева и другого пропагандистского контента.

Также в соцсетях жены 23-летнего румынского футболиста были обнаружены фото с ностальгией по СССР и вырезки из речей президента РФ Владимира Путина.

Позже "Динамо" выступило с официальным заявлением по поводу скандала вокруг новичка клуба, подчеркнув, что Бленуцe "подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки".

В то же время сам игрок записал видеообращение к украинцам на украинском языке.

Также Бленуцe дал интервью пресс-службе "Динамо", в котором заверил, что осознал свою ошибку и не поддерживает российских оккупантов.

Однако этого оказалось мало для ультрас киевского клуба, которые забросали скамейку запасных команды ватой.