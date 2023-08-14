Стало известно, какую сумму заплатит саудовский клуб за трансфер Неймара

В ближайшее время бразилец пройдет медобследование в "Аль-Хиляле".

Звездный форвард ПСЖ Неймар вскоре завершит переход в саудовский "Аль-Хиляль".

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в ближайшее время 31-летний бразилец пройдет медобследование, а в течение следующих 48 часов подпишет контракт с саудовским клубом.

Отмечается, что "Аль-Хиляль" планирует опубликовать в своих соцсетях особое объявление о достижении соглашения по трансферу Неймара.

Авторитетный журналист Фабрицио Романо также подтвердил, что стороны уже подписали необходимые документы для перехода бразильца.

По его информации, контракт Неймара с "Аль-Хилялем" будет рассчитан на два года. Бразилец будет играть за саудовский клуб под 10-м номером.

ПСЖ получит за трансфер нападающего чуть менее 100 миллионов евро.

Напомним, Неймар выступает в составе ПСЖ с 2017 года, когда перебрался из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Этот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории футбола.

За парижский клуб бразилец сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач.

Контракт Неймара с парижанами рассчитан до конца июня 2025 года. В прошлом сезоне бразилец забил 18 голов и отдал 17 ассистов в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Читайте также:

"Деньги будут капать вместе с кровью детей": экс-тренер "Шахтера" жестко осудил трансферы в Россию

Конкурент для Лунина: "Реал" подписал самого дорогого вратаря мира

Роналду оформил дубль в финале арабской Лиги чемпионов и выиграл первый трофей с "Аль-Насром" (видео)