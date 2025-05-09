Стало известно, когда Анчелотти покинет "Реал" и кто станет новым тренером мадридцев

Карло Анчелотти / © Associated Press

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Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридского "Реала" 25 мая после матча заключительного тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад".

Об этом сообщает авторитетное издание Marca.

Отмечается, что Анчелотти и "Королевский клуб" договорились о всех деталях расторжения контракта, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

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На время Клубного чемпионата мира-2025, который состоится с 15 июня по 13 июля в США, "сливочных" возглавит директор по профессиональному футболу Сантьяго Солари.

После завершения турнира "Реал" объявит о назначении новым наставником команды своего 43-летнего экс-футболиста Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет немецкий "Байер".

Алонсо играл за "сливочных" с 2009 по 2014 год, провел 158 матчей и забил четыре гола. Вместе с "Реалом" он дважды выиграл Кубок Испании и по одному разу побеждал в Ла Лиге, Суперкубке Испании, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Добавим, что в групповом раунде КЧМ-2025 мадридцы сыграют в квартете H с "Аль-Хилялем" (Саудовская Аравия), "Пачукой" (Мексика) и "Зальцбургом" (Австрия).

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Анчелотти во второй раз возглавил "Реал" в 2021 году. С тех пор он выиграл с командой 11 трофеев, включая два титула Ла Лиги и две Лиги чемпионов.

В течение первого периода во главе мадридцев (2013-2015) Карло выиграл четыре трофея: триумфовал в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

Анчелотти является одним из самых успешных тренеров в истории футбола. Он единственный наставник, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также пять раз триумфовал в Лиге чемпионов – дважды с "Миланом" (2003, 2007) и трижды с "Реалом" (2014, 2022, 2024).

За четыре тура до завершения сезона "Реал" идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на 4 очка. 11 мая каталонцы будут принимать мадридцев в матче чемпионата Испании.

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