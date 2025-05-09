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Стало известно, когда Анчелотти покинет "Реал" и кто станет новым тренером мадридцев
Ожидается, что после Клубного чемпионата мира "сливочных" возглавит Хаби Алонсо.
Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридского "Реала" 25 мая после матча заключительного тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад".
Об этом сообщает авторитетное издание Marca.
Отмечается, что Анчелотти и "Королевский клуб" договорились о всех деталях расторжения контракта, который рассчитан до 30 июня 2026 года.
На время Клубного чемпионата мира-2025, который состоится с 15 июня по 13 июля в США, "сливочных" возглавит директор по профессиональному футболу Сантьяго Солари.
После завершения турнира "Реал" объявит о назначении новым наставником команды своего 43-летнего экс-футболиста Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет немецкий "Байер".
Алонсо играл за "сливочных" с 2009 по 2014 год, провел 158 матчей и забил четыре гола. Вместе с "Реалом" он дважды выиграл Кубок Испании и по одному разу побеждал в Ла Лиге, Суперкубке Испании, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
Добавим, что в групповом раунде КЧМ-2025 мадридцы сыграют в квартете H с "Аль-Хилялем" (Саудовская Аравия), "Пачукой" (Мексика) и "Зальцбургом" (Австрия).
Анчелотти во второй раз возглавил "Реал" в 2021 году. С тех пор он выиграл с командой 11 трофеев, включая два титула Ла Лиги и две Лиги чемпионов.
В течение первого периода во главе мадридцев (2013-2015) Карло выиграл четыре трофея: триумфовал в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.
Анчелотти является одним из самых успешных тренеров в истории футбола. Он единственный наставник, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также пять раз триумфовал в Лиге чемпионов – дважды с "Миланом" (2003, 2007) и трижды с "Реалом" (2014, 2022, 2024).
За четыре тура до завершения сезона "Реал" идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на 4 очка. 11 мая каталонцы будут принимать мадридцев в матче чемпионата Испании.