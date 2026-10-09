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Стало известно, когда и где состоится матч "Шахтер" — "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины
Гранды отечественного футбола сразятся за путевку в четвертьфинал национального Кубка.
Стало известно, когда и где состоится матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27.
Как сообщает Telegram-канал FootballHub, "горняки" и "бело-синие" встретятся во вторник, 27 октября, на "Арене Львов" во Львове. Игра начнется в 18:00.
В предыдущем розыгрыше Кубка Украины гранды отечественного футбола также сошлись уже на стадии 1/8 финала. Тогда "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" со счетом 2:1.
В итоге "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, обыграв в финале "Чернигов" (3:1).
Базовые даты проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины — 27–29 октября.
Ранее сообщалось, что определились все участники 1/8 финала Кубка Украины по футболу.