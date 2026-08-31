Стало известно, когда и против кого Усик планирует провести следующий бой

Александр Усик / © Associated Press

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, который в конце июня отказался от своих поясов, планирует провести следующий бой против Деонтея Уайлдера.

Об этом Майку Коппинджеру из The Ring сообщил директор команды украинского боксера Сергей Лапин.

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Ожидается, что поединок между украинцем и американцем состоится в марте 2027 года в США.

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Отметим, что в конце прошлого года Усик заявил о желании провести бой с Уайлдером, однако переговоры касательно поединка сорвались.

Свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профиринге.

Уайлдер последний раз выходил в ринг в апреле, раздельным решением судей одолев британца Дерека Чисору.

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В активе 40-летнего Уайлдера 45 побед на профиринге (43 — нокаутом). Также на счету американца одна ничья и четыре поражения.

Ранее сообщалось, что Усик сделал важное заявление касательно завершения карьеры.

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