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Стало известно, когда Мудрик может сыграть первый матч после снятия дисквалификации за допинг
Ожидается, что украинец примет участие в товарищеском поединке против "Ювентуса".
Главный тренер лондонского "Челси" Хаби Алонсо рассказал, когда украинский вингер команды Михаил Мудрик сможет сыграть первый матч после снятия с него дисквалификации за употребление допинга.
По словам испанского специалиста, 25-летний украинец должен принять участие в грядущем товарищеском поединке против "Ювентуса".
Матч "Челси" — "Ювентус" состоится в среду, 5 августа, в Гонконге. Старт встречи — в 14:30 по киевскому времени.
"Да, он мог бы сыграть. Возможно, еще рано, чтобы он провел все 90 минут, но его можно включить в состав. Его включили в заявку, следовательно, он может сыграть.
Он тренировался вчера, приехав прямо из аэропорта в гостиницу. Так что вчерашний день был больше посвящен ощущениям и эмоциям — о возвращении в команду, чтобы оценить уровень физической формы", — приводит слова Алонсо издание BBC.
Отметим, что последний официальный матч Мудрик сыграл 28 ноября 2024 года за "Челси" против немецкого "Хайденхайма" (2:0) в основном раунде Лиги конференций, где он отличился забитым голом. После этого игрок был отстранен из-за допингового дела, однако в конце июля 2026 года дисквалификация была снята.
Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. За лондонский клуб украинец провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов во всех турнирах.
В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.
В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.
Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.
С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).
31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.
За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.
Ранее сообщалось, что Мудрик сделал первое заявление после отмены его дисквалификации за употребление допинга.