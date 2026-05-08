Стало известно, когда сборная Украины по футболу получит нового главного тренера

Стало известно, когда Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально объявит имя нового главного тренера сборной Украины, который заменит на этом посту Сергея Реброва.

По информации Sport.ua, итальянский специалист Андреа Мальдера прибудет в Киев 18 мая. На следующий день Исполком УАФ официально утвердит его в должности главного тренера национальной команды.

Представит Мальдеру на заседании Исполкома президент УАФ Андрей Шевченко.

Также источник отмечает, что Шевченко и Мальдера 20 мая будут присутствовать на финальном матче Кубка Украины между "Динамо" и "Черниговом", который состоится на "Арене Львов".

54-летний Мальдера станет первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины.

Для него это будет возвращение в сборную Украины. С 2016 по 2021 год он работал с национальной командой как помощник Андрея Шевченко.

После ухода Шевченко из сборной Украины итальянец тоже покинул свой пост. После этого он был ассистентом экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе".

Так что предстоящая работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в роли главного тренера.

Интересно, что в 2019 году Мальдера набил тату с гербом и флагом Украины.

Татуировка Андреа Мальдеры с гербом и флагом Украины / instagram.com/malderaandrea

Уже известно. кто будет соперниками сборной Украины в первых матчах под руководством Мальдеры. "Сине-желтые" 31 мая во Вроцлаве сыграют товарищеский поединок против Польши, после чего 7 июня в Оденсе проведут спарринг с Данией.

Напомним, 22 апреля Сергей Ребров покинул сборную Украины, которую возглавлял с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не пробилась на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.

