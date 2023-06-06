Стало известно, когда сборная Украины получит нового главного тренера

Ожидается, что к июньским поединкам национальную команду будет готовить Сергей Ребров.

Стала известна дата презентации нового главного тренера сборной Украины по футболу.

Как сообщается на официальном сайте УАФ, пресс-конференция нового наставника национальной команды состоится в среду, 7 июня, в конференц-зале столичного Дома футбола. Начало мероприятия – в 12:00.

Ожидается, что главным тренером "сине-желтых" станет Сергей Ребров, который недавно объявил об уходе из эмиратского "Аль-Айна" .

Ранее Ребров подтвердил, что в ближайшее время отправляется в Киев для подписания контракта с национальной командой.

Национальная команда Украины начнет свой сбор 8 июня в Бремене, где 12 июня проведет спарринг с Германией.

После этого "сине-желтые" в рамках отбора на континентальное первенство сыграют с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Напомним, в конце марта на старте квалификации к Евро-2024 сборная Украины под руководством Руслана Ротаня проиграла Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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