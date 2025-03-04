Стало известно, когда украинский экс-чемпион мира Гвоздик вернется на ринг

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, когда вернется на ринг.

В интервью The Ring украинский боксер сообщил, что 19 апреля выступит на вечере бокса от Golden Boy Promotions.

Имя своего следующего соперника Гвоздик еще не знает, но заявил, что хочет провести титульный поединок.

"Я хочу биться с лучшими боксерами. Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, вероятно, сейчас недоступны, поскольку готовятся к третьему поединку.

Теперь есть Каллум Смит, который стал временным чемпионом. Бой Смита против Буатси был отличным матчапом. Оба боксера показали хорошее шоу для фанатов.

Я готов, я здесь. Я могу конкурировать на том же уровне и хотел бы биться с Каллумом Смитом. Это мог бы быть поединок мечты, и я хотел бы его провести. Это было бы идеально. Я открыт ко всем вызовам", – сказал Гвоздик.

В послужном списке 37-летнего Гвоздика 20 побед (16 – нокаутом) и два поражения. Впервые он проиграл в октябре 2019 года россиянину Артуру Бетербиеву, потеряв титул WBC.

В июне 2020 года Гвоздик объявил о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину решил вернуться на ринг.

Возобновив боксерскую карьеру, Александр одержал три победы подряд (над мексиканцем Жосуэ Обандо, латвийцем Ричардсом Болотниксом и бразильцем Исааком Родригесом). После этого в июне 2024-го Гвоздик проиграл американцу Давиду Бенавидесу в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

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