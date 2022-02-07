Стало известно, кто будет бежать от Украины у мужчин в индивидуальной гонке по биатлону на ОИ-2022

Стало известно, кто будет бежать от Украины у мужчин в индивидуальной гонке по биатлону на ОИ-2022

Двое из них недавно участвовали в смешанной эстафете.

Стало известно, кто выступит от Украины в индивидуальной гонке по биатлону среди мужчин на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, по информации официального сайта соревнований, от "сине-желтых" на старт выйдут: Дмитрий Пидручный ( 21 стартовый номер ), Артем Прима (46) , Антон Дудченко (63) и Богдан Цымбал (91) .

Мужская индивидуальная гонка в Пекине состоится во вторник, 8 февраля в 10:30 по Киеву.

Отметим, что в субботу, 5 февраля, Пидручный и Прима начали выступления на Олимпиаде в смешанной эстафете, по итогам которой Украина заняла 13 место.

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