Заявлены только трое резервистов: тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону удивил составом на четвертый этап Кубка мира

Заявлены только трое резервистов: тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону удивил составом на четвертый этап Кубка мира

Основная команда пропустит этап во французском Анси.

С 16 по 19 декабря во французском Анси состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону-2021/22.

В составе сборной Украины произошли некоторые изменения. В мужских гонках Украину представят только три биатлониста с резерва: Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко.

Об этом сообщает Общественное спорт.

Отмечается, что основная команда досрочно завершила соревновательный 2021 год, чтобы подготовиться к Олимпиаде-2022. Такое решение принял старший тренер сборной Юрай Санитра.

Сейчас в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинцев Дмитрий Пидручный (20 место и 108 баллов) — у мужчин и Юлия Джима (20, 94) — у женщин;

(20 место и 108 баллов) — у мужчин и (20, 94) — у женщин; В рейтинге Кубка наций мужская команда располагается на седьмой строчке (1 877 очков), женская – на восьмой (1 759). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку – шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.

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