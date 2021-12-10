Стало известно, кто будет представлять сборную Украины в первых гонках третьего этапа Кубка мира по биатлону

Сначала на старт выйдут мужчины.
Определились составы мужской и женской сборных Украины на первые гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/22, который продлится в австрийском Хохфильцене.
Об этом сообщает Biathlon.com.ua.
Отметим, что дебютными гонками этого этапа будут спринты. Так, первыми на старт выйдут мужчины. От "сине-желтых" будут бежать: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Артем Тищенко.
Что касается девушек, то здесь есть некоторые изменения. На Кубок IBU отправились Валя и Вита Семеренко, а Ольга Абрамова заменит Анастасию Меркушину, которая из-за проблем со здоровьем была вынуждена вернуться в Украину.
Итак, состав наших девушек на спринт следующий: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко и Ольга Абрамова.
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- Спринт у мужчин стартует в 12:25 по киевскому времени;
- Девушки стартуют в этой дисциплине в 15:15.