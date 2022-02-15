Стало известно, кто будет представлять Украину в женской эстафете по биатлону на ОИ-2022

Стало известно, кто будет представлять Украину в женской эстафете по биатлону на ОИ-2022

Хотя окончательная расстановка еще не принята.

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону назвал состав на эстафету Олимпийских игр-2022 .

Так, по информации Суспільне Спорт, еще не принято решение об окончательной расстановке по этапам для биатлонисток. В четверке участниц эстафеты будет Елена Билосюк, а вот Дарья Блашко будет запасной, если сможет выйти из изоляционного периода.

Итак, состав "сине-желтых" будет таким: Петренко/Меркушина – Джима – Меркушина/Петренко – Билосюк.

Интересно, что именно в такой четверке Украина выступала два раза в женских эстафетах, это было дважды в сезоне 2016/17. Тогда украинки выиграли "серебро" чемпионата мира (Петренко – Джима – Меркушина – Белосюк) и "бронзу" этапа Кубка мира (Петренко – Джима – Белосюк – Меркушина).

"Утешает, что три девушки готовы и уже показали хороший результат на Олимпийских играх. Это Ира, Юля и Настя. Сегодня третий день на снегу Елена откаталась. Конечно, тяжело. Еще условия такие: снег не скользкий.

Эстафету будем бежать, не сдаваться. Я думаю, есть шанс. Каждый миллиметр нужно использовать, нужно собраться, с фокусом на стрельбище отработать и просто держаться к лидерам. Мы руки не опускаем. Знаем, как будет тяжело. Но три девушки на высоком уровне и будем надеяться, эта четверка выдержит в высоком темпе цели три круга", — сказал старший тренер женской команды — Урош Велепец.

Добавим, на Олимпиаде-2022 две украинские биатлонистки заболели коронавирусом — Елена Билосюк и Дарья Блашко. Капитан сборной Украины Билосюк вышла из изоляции перед женским спринтом.

Женская эстафета начнется в среду, 16 февраля, в 9:45 по киевскому времени.

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