Стало известно, кто будет судить финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером"

Иштван Ковач / © Associated Press

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Европейский футбольный союз (УЕФА) назначил арбитров на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2024/25 между французским ПСЖ и итальянским "Интером" .

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным судьей поединка назначен румын Иштван Ковач.

На линиях ему помогут соотечественники Михай Марика и Ференц Туньоги. За систему VAR будет отвечать Деннис Хиглер из Нидерландов. Четвертым рефери станет португалец Жуан Пиньейру.

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Для 40-летнего Ковача этот еврокубковый финал станет третьим за последние четыре сезона. В 2024-м он обслуживал финал Лиги Европы между "Аталантой" и "Байером", а в 2022-м – решающий матч Лиги конференций между "Ромой" и "Фейеноордом".

Матч ПСЖ – "Интер" состоится в субботу, 31 мая, на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Для ПСЖ это будет второй финал Лиги чемпионов в истории. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

"Интер" седьмой раз сыграет в финале Лиги чемпионов (ранее – Кубка европейских чемпионов). "Нерадзурри" трижды выигрывали турнир (1964, 1965, 2010) и столько же раз проигрывали в финальных матчах (1967, 1972, 2023).

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Напомним, в прошлом году победителем Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", который в финале обыграл дортмундскую "Боруссию" и обновил абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.