Стало известно, кто будет судить финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
Решающие матчи футбольных еврокубков состоятся в мае.
УЕФА назначил судей на все финалы клубных евротурниров под эгидой организации, которые состоятся в конце мая.
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Финал Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским "Арсеналом" обслужит немецкая бригада арбитров под руководством Даниэля Зиберта. На линиях ему помогут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Арбитром VAR станет Бастиан Данкерт. Этот матч состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Главным арбитром финала Лиги Европы между немецким "Фрайбургом" и английской "Астон Виллой" станет француз Франсуа Летексье. Этот поединок состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
На финале Лиги конференций между английским "Кристал Пэлас" и испанским "Райо Вальекано" главным рефери будет работать итальянец Маурицио Мариани. Этот матч состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.