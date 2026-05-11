ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
55
Время на прочтение
1 мин

Стало известно, кто будет судить финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Решающие матчи футбольных еврокубков состоятся в мае.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Даниэль Зиберт

Даниэль Зиберт / © Associated Press

УЕФА назначил судей на все финалы клубных евротурниров под эгидой организации, которые состоятся в конце мая.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Финал Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским "Арсеналом" обслужит немецкая бригада арбитров под руководством Даниэля Зиберта. На линиях ему помогут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Арбитром VAR станет Бастиан Данкерт. Этот матч состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Главным арбитром финала Лиги Европы между немецким "Фрайбургом" и английской "Астон Виллой" станет француз Франсуа Летексье. Этот поединок состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

На финале Лиги конференций между английским "Кристал Пэлас" и испанским "Райо Вальекано" главным рефери будет работать итальянец Маурицио Мариани. Этот матч состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
55
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie