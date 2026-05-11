Стало известно, кто будет судить финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Даниэль Зиберт / © Associated Press

Реклама

УЕФА назначил судей на все финалы клубных евротурниров под эгидой организации, которые состоятся в конце мая.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Финал Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским "Арсеналом" обслужит немецкая бригада арбитров под руководством Даниэля Зиберта. На линиях ему помогут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Арбитром VAR станет Бастиан Данкерт. Этот матч состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Реклама

Главным арбитром финала Лиги Европы между немецким "Фрайбургом" и английской "Астон Виллой" станет француз Франсуа Летексье. Этот поединок состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

На финале Лиги конференций между английским "Кристал Пэлас" и испанским "Райо Вальекано" главным рефери будет работать итальянец Маурицио Мариани. Этот матч состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Новости партнеров