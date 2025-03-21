Стало известно, кто будет судить ответный матч между Бельгией и Украиной за элиту Лиги наций

Европейский футбольный союз (УЕФА) назначил судей на ответный матч между сборными Бельгии и Украины в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, поединок обслужит полностью немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.

Его помощниками станут Рафаэль Фольтин и Доминик Шааль. За работу системы видеоповторов (VAR) будет отвечать Паскаль Мюллер, которому поможет Катрин Рафальски. Четвертый рефери – Даниэль Шлагер.

Матч Бельгия – Украина состоится в воскресенье, 23 марта, в бельгийском городе Генк. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

В первом поединке, который состоялся 20 марта в испанской Мурсии, команда Сергея Реброва одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Ранее сообщалось, что на победу национальной команды над Бельгией отреагировал экс-тренер сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

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