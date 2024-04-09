Стало известно, кто будет возглавлять мужскую и женскую сборные Украины по биатлону в следующем сезоне

Надежда Белова возглавила мужскую сборную, а главным тренером женской команды остался Николай Зоц.
Сборная Украины по биатлону утвердила старших тренеров мужской и женской команд на сезон-2024/25.
Как сообщает Суспильне Спорт, старшим тренером женской сборной Украины остался Николай Зоц. А вот с мужской командой в следующем сезоне будет работать Надежда Белова, заменившая на этом посту Юрая Санитру.
Тренерский штаб сборных Украины по биатлону на сезон-2024/25
Женщины, национальная сборная: Николай Зоц (старший тренер), Сергей Зоц, Олег Меркушин, Алексей Петренко, Роман Лейбюк
Мужчины, национальная сборная: Надежда Белова (старший тренер), Алексей Кравченко, Дмитрий Ивасенко, Александр Артюк (все – команда А), Роман Прима (команда Б)
Юниорская сборная (юниорки и юниоры): Александр Кравченко, Оксана Хвостенко, Александр Биланенко, Назарий Бурык.
Отметим, что Зоц будет работать с женской сборной Украины второй год подряд. В прошлом году его утвердили на этот пост вместо Александра Кравченко.
Белова вернулась к работе с "сине-желтыми". Она уже тренировала мужскую сборную Украины до 2016 года, когда уступила должность словаку Санитре. С этого времени до 2019 года украинка работала со сборной Польши.
В то же время капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный продолжит тренироваться под руководством Санитры, с которым будет сотрудничать в течение следующих двух сезонов.
В сезоне Кубка мира-2024/25 сборная Украины по биатлону будет иметь квоту в пять спортсменок в женских личных гонках, тогда как в мужских наша команда сможет выставлять максимум четырех спортсменов.
Новый сезон Кубка мира по биатлону начнется этапом 30 ноября в финском Контиолахти.
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