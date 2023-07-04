Стало известно, кто будет возглавлять сборную Украины по футболу на Олимпиаде-2024 в Париже

Наша команда дебютирует на футбольном турнире Олимпийских игр под руководством Руслана Ротаня.

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань будет возглавлять "сине-желтых" на футбольном турнире Олимпиады-2024, который состоится в Париже.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Контракт с 41-летним специалистом был автоматически продлен до завершения Олимпиады-2024 после того, как украинская "молодежка" обыграла Францию в четвертьфинале Евро-2023 и тем самым завоевала путевку на футбольный турнир будущих Олимпийских игр.

Это достижение является историческим для отечественного футбола. Наша футбольная сборная впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

Таким образом, после завершения Евро-2023 (U-21) молодежная сборная Украины (игроки 2000 года рождения и младше) обретет статус олимпийской и будет готовиться к Олимпиаде-2024, и будет выступать на ней под руководством Ротаня.

Правда, согласно регламенту, в футбольном турнире Олимпиады могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18-ти футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.

В свою очередь, подготовку к следующему континентальному первенству – Евро-2025 (U-21) – молодежная сборная Украины (игроки 2002 года и младше) начнет под руководством нового тренерского штаба.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины (U-21) узнала соперников в отборе на Евро-2025.

Напомним, в полуфинале Евро-2023 молодежная сборная Украины встретится с Испанией, которая в четвертьфинальном поединке по итогам экстра-таймов обыграла Швейцарию. Матч Испания – Украина состоится в среду, 5 июля, начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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