Стало известно, кто из девушек и мужчин будет представлять сборную Украины на пятом этапе Кубка мира по биатлону

Стало известно, кто из девушек и мужчин будет представлять сборную Украины на пятом этапе Кубка мира по биатлону

От "сине-желтых" заявлено 11 спортсменов.

Определилось, кто из девушек и мужчин будет представлять сборную Украины по биатлону на пятом этапе Кубка мира-2021/22, который продлится в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает XSport.

Так, от "сине-желтых" заявлены 11 спортсменов: пятеро девушек и шесть мужчин. Относительно женской команды, то этот этап пропустят Анастасия Меркушина, Ирина Петренко и капитан Елена Билосюк. Все три биатлонистки продолжат тренироваться в Поклюке и будут готовиться к этапу в Рупольдинге.

В состав же попали: Юлия Джима, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова и Екатерина Бех.

Что касается мужской сборной, то в Оберхофе выступят: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Этап в Оберхофе продлится с 6 по 9 января. В программу вошли: спринт, одиночная смешанная эстафета, смешанная эстафета и гонка преследования.

Результаты украинцев на Кубке мира-2021/22

Сейчас в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинцев являются Дмитрий Пидручный (29-е место и 108 баллов) — у мужчин и Елена Билосюк (29-е, 103) — у женщин.

(29-е место и 108 баллов) — у мужчин и (29-е, 103) — у женщин. В рейтинге Кубка наций украинская мужская команда располагается на восьмой строчке (2063 очка), женская – на девятой (2095). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку – шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.

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