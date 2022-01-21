Стало известно, кто из девушек представит Украину в биатлоне на Олимпийских играх-2022

От "сине-желтых" отправятся на соревнования пять биатлонисток.
Определился состав женской сборной Украины по биатлону на Олимпийские игры-2022 в Пекине.
Об этом сообщает Biathlon.com.ua.
Так, на главных биатлонных стартах сезона "сине-желтых" представят: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валя Семеренко и Ирина Петренко. Интересно, что первоначально окончательное решение о составе женской команды должны были решить после индивидуальной гонки, только что завершившейся в итальянском Антгольце, однако окончательный список появился раньше.
Отметим, что в программу ОИ-2022 вошли следующие дисциплины: смешанная эстафета, индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, эстафета и масс-старт.
Блашко стала единственной украинской биатлонисткой, которая смогла получить медаль в текущем сезоне Кубка мира. Вместе с Артемом Тищенко она выиграла "бронзу" в одиночной смешанной эстафете на этапе в немецком Обергхоффе.
- Олимпийские игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале.
Ранее мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на Олимпиаду-2022.