Стало известно, кто из спортсменов понесет флаг Украины на открытии Олимпийских игр-2022 в Пекине

Стало известно, кто из спортсменов понесет флаг Украины на открытии Олимпийских игр-2022 в Пекине

Официальная церемония начнется 4 февраля в 14:00 по Киеву.

Определились имена флагоносцев сборной Украины на открытии Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Как сообщает НОК Украины, сине-желтый флаг при выходе команды на официальной церемонии будут нести олимпийский чемпион по фристайлу на ОИ-2018 в Пхенчхане Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

"Прежде всего, это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно", — сказал Абраменко..

А вот как свою будущую миссию прокомментировала Назарова.

"Еще на зимних Играх в Пхенчхане-2018 я очень стремилась стать флагоносцем, но понимала, что для меня это дебютные соревнования такого уровня. И потому сейчас я очень счастлива разделить такой торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украине".

Отметим, в столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года;

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Добавим, что торжественная церемония открытия ОИ-2022 начнется 4 февраля в 14 часов по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этого события.

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