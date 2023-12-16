Стало известно, кто из украинцев отобрался в первые масс-старты сезона Кубка мира по биатлону

В женском масс-старте Украина будет представлена 4 биатлонистками, в мужском – одним.

Стало известно, кто из украинских биатлонистов квалифицировался в масс-старты на третьем этапе Кубка мира по биатлону-2023/24, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

В женском масс-старте нашу страну будут представлять сразу четыре биатлонистки: Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Юлия Джима и Кристина Дмитренко.

Петренко отобралась в масс-старт по квоте Кубка мира (26-я в общем зачете, но Доротея Вирер снялась с гонки, поэтому ее заменит украинка). Меркушина и Джима завоевали право соревноваться в масс-старте по квоте выступления на этапе в Ленцерхайде.

Дмитренко квалифицировалась в масс-старт, поскольку норвежка Марте Йохансен, которая должна была проходить по квоте Кубка мира, отсутствует на этапе. Йохансен заменит австрийка Тамара Штайнер, а это освободит место для Дмитренко по квоте выступления на этапе.

В мужском масс-старте в Ленцерхайде от Украины будет бежать только Дмитрий Пидручный, который отобрался благодаря своим результатам на этом этапе.

Обе гонки состоятся в воскресенье, 17 декабря. Начало женского масс-старта – в 13:30 по киевскому времени, мужского – в 15:45. Это будут первые масс-старты в текущем сезоне Кубка мира.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Ленцерхайде-2023: расписание гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования на этапе в Ленцерхайде

Меркушина – в топ-10: результаты женского персьюта на Кубке мира по биатлону в Ленцерхайде