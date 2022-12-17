Стало известно, кто из украинцев отобрался в первый масс-старт сезона на Кубке мира по биатлону

В воскресенье, 18 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2022/23 во французском Анси завершится мужским и женским масс-стартами. Украина будет представлена только одним участником – Артемом Примой.

На этом этапе Прима дважды подряд финишировал в топ-20: после 18-го места в спринте 35-летний биатлонист занял 10-е место в гонке преследования. Это лучший результат Украины в этом сезоне на Кубке мира в личных гонках, а также первый финиш в топ-10.

Благодаря своим успешным выступлениям Прима получил право посоревноваться в первом масс-старте нынешнего сезона. Он стал вторым лучшим на этапе в Анси среди тех, кто не состоит в топ-25 общего зачета Кубка мира.

В масс-старт попадают 25 лучших биатлонистов из общего зачета Кубка мира и 5 лучших биатлонистов по сумме баллов за этап, на котором проводится масс-старт.

К сожалению, в женский масс-старт ни одна из украинок квалифицироваться не сумела.

Добавим, что мужской масс-старт начнется в 13:10, а женский – в 15.15 по киевскому времени.

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