Проспорт
41
1 мин

Стало известно, кто из украинок побежит первую индивидуальную гонку сезона Кубка мира по биатлону

Женская индивидуальная гонка на этапе в Эстерсунде состоится 2 декабря.

Максим Приходько
Валерия Дмитренко

Валерия Дмитренко / © biathlon.com.ua

Сборная Украины определилась с составом на женскую индивидуальную гонку в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Это будет первая индивидуальная гонка в этом сезоне Кубка мира по биатлону. Украину в ней представят Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Дарина Чалык, Анастасия Меркушина и Валерия Дмитренко.

Стартлист сборной Украины на женскую индивидуальную гонку в Эстрерсунде:

  • 2. Кристина Дмитренко

  • 65. Александра Меркушина

  • 71. Дарина Чалык

  • 75. Анастасия Меркушина

  • 86. Валерия Дмитренко

Женская индивидуальная гонка в Эстерсунде состоится во вторник, 2 декабря. Начало – в 16:30 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

