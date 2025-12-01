- Дата публикации
- Проспорт
- 41
- 1 мин
Стало известно, кто из украинок побежит первую индивидуальную гонку сезона Кубка мира по биатлону
Женская индивидуальная гонка на этапе в Эстерсунде состоится 2 декабря.
Сборная Украины определилась с составом на женскую индивидуальную гонку в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.
Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Это будет первая индивидуальная гонка в этом сезоне Кубка мира по биатлону. Украину в ней представят Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Дарина Чалык, Анастасия Меркушина и Валерия Дмитренко.
Стартлист сборной Украины на женскую индивидуальную гонку в Эстрерсунде:
2. Кристина Дмитренко
65. Александра Меркушина
71. Дарина Чалык
75. Анастасия Меркушина
86. Валерия Дмитренко
Женская индивидуальная гонка в Эстерсунде состоится во вторник, 2 декабря. Начало – в 16:30 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
