Стало известно, кто из украинских биатлонисток побежит спринтерскую гонку на Олимпиаде-2022

"Сине-желтые" будут представлены тремя спортсменками.
Стало известно, кто выступит от Украины в женской спринтерской гонке по биатлону на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Так, по информации официального сайта соревнований, от "сине-желтых" на старт должны выйти: Ирина Петренко (15 стартовый номер ), Юлия Джима (57) и Анастасия Меркушина (70).
Женский спринт начнется в пятницу, 11 февраля, в 11:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось. что сборная Украины по биатлону рискует пропустить женскую эстафету на Олимпиаде-2022. Валентина Семеренко досрочно прекратила участие на Играх в Пекине из-за проблем со здоровьем, а Елена Билосюк и Дарья Блашко сдали положительные тесты на COVID-19.
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