Стало известно, кто из украинских биатлонисток побежит спринтерскую гонку на Олимпиаде-2022

Стало известно, кто из украинских биатлонисток побежит спринтерскую гонку на Олимпиаде-2022

"Сине-желтые" будут представлены тремя спортсменками.

Стало известно, кто выступит от Украины в женской спринтерской гонке по биатлону на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, по информации официального сайта соревнований, от "сине-желтых" на старт должны выйти: Ирина Петренко ( 15 стартовый номер ), Юлия Джима ( 57 ) и Анастасия Меркушина ( 70 ).

Женский спринт начнется в пятницу, 11 февраля, в 11:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось. что сборная Украины по биатлону рискует пропустить женскую эстафету на Олимпиаде-2022. Валентина Семеренко досрочно прекратила участие на Играх в Пекине из-за проблем со здоровьем, а Елена Билосюк и Дарья Блашко сдали положительные тесты на COVID-19.

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