Стало известно, кто из украинских биатлонистов будет бежать в мужском спринте на ОИ-2022

Стало известно, кто из украинских биатлонистов будет бежать в мужском спринте на ОИ-2022

От "сине-желтых" заявлены четыре спортсмена.

Стало известно, кто будет бежать от Украины в мужском спринте по биатлону на Олимпийских играх-2022.

Так, по информации Суспільне Спорт, "сине-желтые" будут представлены четырьмя спортсменами: Дмитрием Пидручным, Артемом Примой, Антоном Дудченко и Богданом Цымбалом. В то же время порядок выступления и стартовые номера представителей Украины в спринте определятся позже.

Отметим, что аналогичным составом Украина была представлена и в индивиуальной гонке. Кроме них, в Пекине находится также Артем Тищенко – пятый биатлонист в составе мужской команды. Впрочем, решение о составе на спринт означает, что у него не будет личных стартов на Олимпиаде-2022. Единственная возможность биатлониста выступить в Пекине – попасть в состав на мужскую эстафету.

Таким образом, для двух биатлонистов – Дмитрия Пидручного и Артема Примы – спринт на Олимпиаде-2022 станет третьей гонкой на Олимпиаде-2022. Кроме них, в составе сборной Украины по биатлону все три старта в Пекине также будет иметь и лидер женской команды Юлия Джима, которая попала в состав на спринт, где Украина представлена только тремя биатлонистками.

Мужской спринт начнется 12 февраля в 11 часов по Киеву;

11 февраля в 11 часов начнется спринтерская гонка у женщин.

Читайте также:

Биатлон на Олимпийских играх-2022: полный календарь, расписание всех гонок

Только три здоровых биатлонистки: Украина рискует пропустить женскую эстафету на Олимпиаде-2022

Украинская олимпийская чемпионка по биатлону завершила выступления на Играх-2022 в Пекине: названа причина