Стало известно, кто может возглавить "Шахтер" после увольнения ван Леувена

По информации СМИ, обязанности главного тренера "горняков" будет исполнять Дарио Срна.

Бывший футболист "Шахтера" Дарио Срна, скорее всего, станет исполняющим обязанности главного тренера донецкого клуба после увольнения нидерландского специалиста Патрика ван Леувена.

Об этом сообщает Tribuna.com.

41-летний Срна является легендой "Шахтера", однако до сих пор не имеет опыта работы главным тренером, поскольку работал в клубе только функционером – директором по футболу и спортивным директором.

Срна выступал за "Шахтер" с 2003-го по 2018 год. За это время хорват сыграл 536 матчей в футболке горняков (рекорд клуба), отличившись 49 голами и 121 ассистом.

На протяжении карьеры игрока Дарио завоевал с "оранжево-черными" 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Ранее СМИ "сватали" на должность наставника "Шахтера" экс-тренера французского "Марселя" Игоря Тудора. Также была информация, что "горняки" рассматривают кандидатуру коуча нидерландского "Фейеноорда" Арне Слота.

Сейчас "Шахтер" занимает третье место в чемпионате Украины, имея 18 очков после девяти сыгранных матчей. В групповом этапе Лиги чемпионов "горняки" провели два поединка: уступили португальскому "Порту" (1:3) и победили бельгийский "Антверпен" (3:2).

Следующий матч дончане проведут 21 октября против ЛНЗ в рамках 11-го тура УПЛ. После этого "Шахтер" 25 октября в Испании сыграет с "Барселоной" в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

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